Jorge Jesus e a Liga Europa: o passado e nova página na prova predileta

Histórico do treinador na Liga Europa sustenta as altas ambições para a caminhada que se inicia esta quinta-feira.

O duelo frente ao Lech Poznan inaugurará a mais recente página de uma relação profícua entre a Liga Europa e Jorge Jesus que este pretende ver encerrada também em solo polaco, pois Gdansk foi a cidade escolhida para receber a final.

Essa é a grande ambição dos encarnados face à desilusão somada no play-off da Liga dos Campeões e o clube tem no técnico luso um comandante com provas dadas na segunda competição do futebol europeu. Em 38 jogos pelas águias, JJ somou 25 vitórias e, em quatro participações, foi uma vez aos quartos de final (eliminado pelo Liverpool, em 2009/2010), a uma meia-final (caiu frente ao Braga, em 2010/2011) e a duas finais consecutivas, que perdeu para Chelsea (2012/2013) e Sevilha (2013/2014).

Nas contas globais, somando os jogos disputados na Liga Europa/Taça UEFA por Belenenses, Braga e Sporting, o português soma 36 vitórias em 64 encontros, o que perfaz 56,3% de aproveitamento. Comparando com os 48 treinadores das equipas em prova, Jesus é o quarto com melhor rácio a nível de vitórias. À frente do luso só estão Roger Schmidt (71,4%), do PSV, José Mourinho (62,1%), do Tottenham, e Stefano Pioli (61,1%), do AC Milan.

A nível de experiência na segunda maior competição de clubes do continente, os supramencionados 64 jogos só são superados pelos de Unai Emery (87), do Villarreal, e Dick Advocaat (69), do Feyenoord. Estes dois, juntamente com José Mourinho, são os únicos em prova que já conseguiram erguer o troféu da Liga Europa/Taça UEFA: o espanhol venceu três seguidos com o Sevilha, o português guiou FC Porto e Manchester United à vitória e o holandês ofereceu ao Zenit ao seu único título continental.