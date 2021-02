Jorge Jesus diz que Benfica sai marcado emocionalmente: "Isto é pancadas atrás de pancadas"

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após a derrota por 3-2, e consequente eliminação da Liga Europa, no jogo com o Arsenal.

O que faltou para o Benfica passar a eliminatória? "Faltou termos capacidade, nos últimos minutos, para impedir tanto o segundo como o terceiro golo do Arsenal. Nesses dois golos, tanto o Everton [n.d.r lance do golo de Tierney], como o Nuno Tavares [n.d.r lance do cruzamento que dá o cabeceamento certeiro de Aubameyang] tinham a jogada controlada e poderíamos ter impedido a finalização. São dois pormenores importantes, depois da equipa termos feito um excelente jogo contra uma grande equipa. Sofremos golos em duas situações que não têm nada a ver com o coletivo, porque a equipa estava toda posicionada atrás. Fomos fáceis naquelas duas jogadas e fomos batidos no um contra um."

O Benfica esteve melhor do que na primeira mão? "Sim, não há comparação possível. A equipa teve momentos do jogo de grande categoria, ofensivamente e defensivamente. Mas falhámos em dois momentos fáceis e isto marca emocionalmente. Saímos daqui frustrados face ao resultado e face ao jogo que fizemos. E face ao momento que vivemos, isto é pancadas atrás de pancadas. Estamos numa crise de resultados. A equipa já está a tirar a cabeça para fora, já corre mais, está mais competitiva, e este jogo podia deixar-nos mais confiantes. Mas, ao perder assim, ainda ficas pior."

Como será o resto da época? "Vai ser jogo a jogo. O Benfica fez uma grande partida e queria passar esta eliminatória. Agora é pensar no campeonato, que é segunda-feira com o Rio Ave."

Está arrependido por ter ido para o Benfica? "Não."