Jorge Jesus distinguido em votação no Brasil: "Respeita o mister"

Votação levada a cabo pelo canal Fox Sports "elegeu" o português como melhor técnico do século no Brasil.

O tempo parece não apagar as marcas do impacto deixado por Jorge Jesus no ano que passou no futebol brasileiro, ao leme do Flamengo. O treinador português, atualmente no Benfica, foi eleito o "melhor técnico do século [XXI] no Brasil" numa votação promovida pelo canal Fox Sports.

"Respeita o mister! Em votação popular nas redes sociais do FOX Sports, Jorge Jesus superou Muricy Ramalho na final e foi eleito o melhor técnico do século no futebol brasileiro", pode ler-se na publicação da estação televisiva.

Abel Ferreira, que orienta o Palmeiras, também foi incluído no lote de candidatos, mas não superou a primeira ronda.

De recordar que, no Flamengo, Jesus conquistou quatro títulos: o Brasileirão, a Libertadores, a Supertaça do Brasil e a Recopa Sul-americana.