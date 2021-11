Jorge Jesus: "Disputar o apuramento com o Barcelona é um grande motivo de orgulho"

Conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Barcelona, referente à quinta jornada da Liga dos Campeões

Contas da passagem aos oitavos de final: "Se o Benfica empatar 0-0 ainda pode ser apurado. Fica em vantagem à espera de terceiros, mas esse resultado será muito mais negativo para o Barcelona do que para o Benfica. Vamos à procura de jogar para ganhar sabendo que vamos estar muito apertados defensivamente, com o Barcelona com muita posse de bola. Acreditamos que temos uma chance. Se perdermos, acabou. Se ganharmos, estamos cada vez mais perto. Se empatarmos, estamos dependentes do último jogo entre o Bayern de Munique e o Barcelona. Estamos até à última jornada. Para mim, como treinador do Benfica, disputar com o Barcelona uma tentativa de apuramento, quando faltam duas jornadas, é um grande motivo de orgulho. Não estamos a falar de um adversário qualquer. É candidato ao título da Champions. Apesar de dizerem que não está tão forte, saiu o Messi. Mas continua a ser uma grande equipa, uma das melhores do mundo."

João Mário: "Está convocado e acredito que pode estar no jogo. As indicações têm sido boas."

Pressão no estádio do Benfica é para manter em Barcelona: "Será mais difícil. Mas não vamos fugir da nossa ideia de jogo. Vai ser igual à do estádio da Luz. A ideia pode é não conseguir entrar por causa da qualidade do Barcelona. Vamos com a nossa ideia de saber quando temos que estar em pressão alta ou mais baixa. Estamos preparados e treinamos em função dessas ideias."