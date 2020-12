Jorge Jesus destaca Quaresma e antecipa tática do Vitória de Guimarães

Jorge Jesus fez a antevisão do Benfica-Vitória de Guimarães, partida a contar para o apuramento para a final four da Taça da Liga. O jogo decorre esta quarta-feira, a partir das 21h00

Sobre o Vitória de Guimarães: "Vem de derrota na Taça de Portugal, onde há sempre surpresas, - toca a todos -, mas isso não quer dizer que a equipa esteja a atravessar um mau momento. Como o Vitória normalmente disputa um ligar entre os cinco primeiros, então está num lugar que normalmente ocupa, sinal evidente da qualidade individual e coletivo da sua equipa."

Promessa de ataque: "Vamos ter um jogo difícil, não tenho dúvida nenhuma. Mas também penso que o Benfica jogo a jogo, semana a semana, está cada vez a mais forte, com os processos a serem assimilados com mais facilidade. Não é fácil passar as nossas ideias de jogo com tão pouco tempo para serem assimiladas pelos atletas. Mas, cada vez mais as coisas estão a ser mais fáceis. Vamos novamente acabar por fazer um jogo em termos de ataque posicional muito forte, com várias oportunidades de golo. Vamos por Vitória de Guimarães a defender mais vezes e a tentar surpreender-nos de bola parada e com um ou outro contragolpe. Tem um jogador famoso, caso jogue, o que é o Quaresma, tem jogadores individualmente muito perigosos."

A exibição com o Vilafranquense: "Sinal que as ideias do que definimos como momentos de jogo estão cada vez ermos mais perfeitos. Sabem que falo muito, e hoje no mundo fala-se muito dos quatro momentos do jogo, ao longo dos anos tenho dito que não são quatro, mas cinco. Desses cinco um dos que mais vezes o Benfica mais é solicitado, principalmente no seu estádio, é o ataque posicional, que é o mais dificil. Estamos a sentir que jogo a jogo, indepentemente de o adversário jogar com 4,5,6 defesas, joguem com os defesas que eles quiserem, está a ser um momento no qual estamos a saber-nos adaptar."