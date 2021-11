Jorge Jesus destaca: "Jogadores deste nível, quando têm oportunidades, não perdoam..."

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após a goleada aplicada ao Braga, 6-1, em jogo referente à 11.ª jornada da Liga Bwin.

Paulo Bernardo entrou para substituir João Mário ainda na primeira parte, quando o resultado estava 1-1: "É um miúdo que sabemos que tem talento. Olhamos para os jogadores, principalmente eu, e não me interessa as idades. Sei olhar para os jogadores e sei aqueles que vão dar e os que não vão dar. É um miúdo com muito talento, tem uma condição física muito boa e isso ajuda. Tem de esperar o momento dele. Ele esteve lesionado no início da época, os jogos na equipa B têm sido muito importantes. Parecia que estava a jogar com a equipa há um ano. Os jogadores deste nível, quando têm oportunidades, não perdoam, agarram. Vai ter de aprender outras coisas importantes para o crescimento dele. Há muitos momentos do jogo que não conhece mas tem tudo para ser um grande jogador."

Mais elogios na conferência de Imprensa: "Não é fácil, com poucos minutos de jogo, o João Mário com alguma dificuldade, ter optado pelo Paulinho [Paulo Bernardo], porque está em crescimento, esteve muito tempo lesionado, os jogos da equipa B ajudaram a ter este ritmo. Trabalha connosco todos os dias e com o tempo vai ser um dos grandes jogadores do futuro do Benfica. Tem uma qualidade física muito forte para a posição que ocupa. Hoje parecia que não era nada com ele. Está a aprender a jogar jogos muito mais intensos, foi muito bom para ele este jogo de hoje, porque confirmou - não a mim -, que Benfica tem mais um jogador de futuro feito no Seixal."