Jorge Jesus destaca golo de "muita categoria" e explica substituições ao intervalo

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após a goleada em Famalicão, 1-4.

Entrada forte nas duas partes foi fundamental? "Sim. Entrámos fortes na primeira parte e na segunda. A surpresa na primeira parte e na segunda, as alterações táticas que fizemos, confundiram defensivamente a equipa do Famalicão. Fizemos o 3-1 com muita categoria, uma jogada muito bem engenhada coletivamente e bem executada individualmente pelo Rafa. O nosso grande objetivo era vencer aqui. É difícil vencer aqui, dos nossos rivais, um ganhou [FC Porto, por 1-2] e outro não ganhou [Sporting, 1-1]. Esta equipa do Famalicão tem bons jogadores, a classificação não representa a qualidade da equipa. Com os golos fomos ficando mais tranquilos, mais fortes. A equipa do Famalicão, estando a perder, foi perdendo alguma força psicológica, de pensar que poderia equilibrar o jogo. Os jogadores estão de parabéns, agora há que pensar em quarta-feira, no jogo com o Covilhã."

Substituições ao intervalo. Uma "troca por troca" e Taarabt: "Estava muito fácil o corredor direito do Famalicão entrar, estava muito fácil o corredor central do Famalicão ficar em superioridade numérica. Disse à equipa que se não conseguíssemos equilibrar íamos ter problemas e pôr-nos a jeito para não ganhar o jogo. O Adel felizmente entrou muito bem, tem características muito particulares, é forte com bola. Às vezes as coisas correm melhor nas substituições. Os últimos três jogadores já não conseguiram ser tão fortes para que a equipa continuasse a ter a mesma qualidade. Pensei que a equipa ia fazer mais golos, não fizemos, mas o grande objetivo foi conquistado."

Há proibição de perder pontos? "Este campeonato é equilibrado. Acho que os três grandes estão mais fortes do que no ano passado. As outras equipas também, mas as três equipas grandes deram mais um passo à frente. É difícil fazer pontos em qualquer campo. Não foi fácil. Os nossos dois rivais já jogaram aqui, um empatou, outro ganhou. Não há jogos iguais, mas isso não é importante. Importante é somar vitórias. Andamos atrás dos nossos rivais, mas a equipa está tranquila, muito forte, vai melhorar e agora temos quarta-feira mais uma decisão. Temos de fazer mais três golos para passar, é esse o nosso caminho."