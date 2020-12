Treinador do Benfica analisa a goleada frente ao ​​​​​​​Vilafranquense, por 5-0, e consequente apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Análise ao jogo e elogios a Pedrinho: "Tornámos as coisas fáceis, entrámos muito fortes, era preciso tirar o Vilafranquense do jogo. Como? Marcando primeiro, não os deixando sonhar, porque normalmente as equipas nestas eliminatórias têm o sonho de poder chegar mais longe. A forma como entrámos, futebol muito dinâmico, com muita qualidade, ataque posicional muito forte, fizemos golos bonitos, tirámos completamente o Vilafranquense da eliminatória. A segunda parte foi mais calma, com um bonito golo do Pedrinho, que a pouco a pouco está a demonstrar que é um jogador com muita qualidade. O objetivo foi atingido, com um resultado volumoso, a pôr toda a gente a jogar. Os que tem jogado mais acabaram por não entrar bem no jogo. As dinâmicas e objetivos foram atingidos".

Nuno Tavares, duas assistências: "O Nuno tem coisas muito interessantes, penso que com o tempo vai crescer, vai ser cada vez mais jogador. Há coisas que ainda não faz também porque tem decisões muito precipitadas, isso aprende-se com treino, com jogo e com o que o treinador explica. A pouco e pouco vai percebendo as coisas melhor e hoje fez bom jogo".

Pedrinho precisava de confiança: "O Pedrinho veio de seis meses sem jogar. Precisava dessa confiança e de ter jogos, porque tecnicamente é um jogador muito evoluído".