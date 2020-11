Jorge Jesus deixou Gerrard irritado durante e após o Rangers-Benfica

Treinador do Rangers não gostou de algumas atitudes do técnico português em Ibrox.

Steven Gerrard acabou o jogo entre Rangers e Benfica irritado com Jorge Jesus.

O técnico dos escoceses mostrou revolta com o homólogo do Benfica: primeiro por Jorge Jesus passar várias vezes a linha destinada a poder dar instruções, depois por considerar que o português condicionou a retoma rápida do jogo, já nos minutos de descontos.

Depois, o amadorense, mal terminou o jogo, foi cumprimentar os atletas, deixando Gerrard sem hipótese de diálogo.

O ex-jogador do Liverpool não gostou e sinalizou isso mesmo a Rui Costa, vice-presidente do Benfica, que abraçou o ex-colega de profissão, como que se desculpando. Diga-se que Jesus esteve ativo no jogo e berrou muito com os jogadores. Quando Seferovic saiu do relvado com queixas, o suíço teve de gritar ao técnico que estava operacional, para o acalmar.