Jorge Jesus deixa garantia antes do Benfica-Lech: "É Otamendi e mais dez"

Treinador do Benfica assegura que, salvo algum impedimento de última hora, o central argentino será titular na quinta-feira, frente ao Lech Poznan. Jorge Jesus falava à Sport TV antes da conferência de imprensa de antevisão do jogo frente aos polacos.

Contas do apuramento: "O objetivo é atingir o apuramento neste grupo. Face à boa campanha do Benfica, que não perdeu nenhum jogo, amanhã pode conquistar logo o apuramento com uma vitória ou um empate, a ideia é essa, queremos apurar logo a equipa, para que no último jogo possa dar algum conforto no que toca ao campeonato, de forma a mudar muitos mais jogadores. Temos de olhar para as coisas jogo a jogo. O facto de termos feito quatro golos na Polónia pode fazer parecer que [o Lech] é uma equipa que não tem qualidade, mas amanhã tem a última chance de tentar o apuramento. Nós vamos ter um jogo difícil, mas com maior ou menor dificuldade, penso que vamos garantir a vitória".

Darwin, Weigl e Nuno Tavares disponíveis: "O Nuno Tavares está pronto, clinicamente está curado, mas não tem treinado com a intensidade do Darwin e do Julian [Weigl]. Hoje vou fazer o último treino com eles e na minha cabeça estou a pensar que posso convocá-los, mas hoje vão dizer se posso contar com eles ou não".

Sobre o momento de Otamendi: "É um jogador que já tem muita experiência, contra o Marítimo fez aquele lance nos primeiros minutos de jogo, mas nos restantes minutos ninguém viu o Otamendi perturbado. Depois desse lance, é uma demonstração da capacidade emocional e da experiência que tem. Amanhã vai ser titular? Vai, a não ser que aconteça alguma coisa que o impeça. É Otamendi e mais dez".