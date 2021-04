Jorge Jesus convoca 20 jogadores para a receção ao Marítimo: confira a lista

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Benfica recebe esta segunda-feira o Marítimo, a partir das 19h00, em partida da 25.ª ronda da Liga NOS.

Jorge Jesus convocou 20 jogadores para a receção desta segunda-feira do Benfica ao Marítimo, em partida da 25.ª ronda da Liga NOS.

Ausentes estão Gabriel e Nuno Tavares, que se juntam a André Almeida e Samaris no boletim clínico. O médio brasileiro está a contas com um traumatismo na perna esquerda. Já o lateral, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo.

Em sentido inverso, o guardião Vlachodimos está entre os eleitos das águias, depois das declarações tecidas à imprensa grega, em que admitiu deixar o clube da Luz na próxima janela de mercado.

O pontapé de saída do Benfica-Marítimo está agendado para as 19h00, no Estádio da Luz.

Confira a lista de eleitos do Benfica:

- Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos;

- Defesas: Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Gilberto, Lucas Veríssimo e Jardel;

- Médios: Diogo Gonçalves, Everton, Taarabt, Rafa, Cervi, Chiquinho, Julian Weigl e Pedrinho;

- Avançados: Waldschmidt, Darwin, Seferovic e Gonçalo Ramos.