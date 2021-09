Jorge Jesus, treinador do Benfica

Entre as presenças ao comando de Benfica e Sporting, o treinador só tem 16,6 por cento de vitórias fora.

Para entrar com o pé direito na fase de grupos da Liga dos Campeões, uma vitória viria a calhar para o Benfica, sobretudo por estar num grupo com os colossos Bayern e Barcelona, mas o emblema encarnado deixou dois pontos em Kiev e quase voltou a Lisboa com uma derrota na bagagem.