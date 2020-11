Jorge Jesus confirma ausências para o Marítimo: "Na Madeira exigem teste negativo..."

Treinador do Benfica fez a antevisão ao jogo com o Marítimo, marcado para esta segunda-feira.

Antevisão do jogo com o Marítimo: "Os Barreiros são um estádio difícil, o Marítimo tem sempre boas equipas. Poderemos encontrar um Benfica que anda como todas as equipas, à procura dos caminhos para poder ser cada vez melhor. O Benfica vai fazer um jogo com a responsabilidade que todos os jogos têm e com a confiança de saber que tem capacidade para somar três pontos no Funchal. Vai ser um jogo bem disputado, estes jogos são sempre disputados contra as grandes equipas. Estamos preparados para as dificuldades, a responsabilidade do Benfica é sempre somar para que possa recuperar a posição que já teve, o primeiro lugar. É o nosso lema"

Ideia de jogo: "Andamos sempre à procura do melhor que queremos para uma ideia de equipa, quer ofensivamente, quer defensivamente. Temos uma característica quando defendemos, que é fazê-lo dentro do meio-campo do adversário, pela nossa forma de pensar o jogo. É mais difícil, é. Não vamos abdicar dela, não quer dizer que não haja momentos de estratégia. A nossa ideia é jogar dentro daquilo que temos feito até agora. Não quer dizer que não possamos mudar o sistema amanhã".

Ausências confirmadas: "A covid-19 é o problema dos tempos modernos... O problema que temos e temos de saber viver com ele. Ontem fomos todos testados e tivemos todos negativo. Alguns dos que se encontravam com teste positivo já cumpriram os dez dias, até poderiam estar no jogo, mas na Madeira exigem um novo exame, que dê negativo, ainda não o fizemos e esses jogadores, o Weigl, o Taarabt, o Darwin, que têm esse problema, para além dos lesionados, estão todos fora do jogo. (...) Pelo protoclo, ao fim de 10 dias não é preciso testar ninguém. O Taarabt não tem 10 dias, mas tanto o Julian [Weigl] como o Darwin já têm dez dias. Não precisamos de testar para perceber se está positivo ou negativo".