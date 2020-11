Jorge Jesus compara: "Não conseguimos isto com o Boavista"

Jorge Jesus falou à SIC no final do Benfica-Rangers (3-3) da terceira jornada da Liga Europa

A expulsão e os golos: "Aqueles cinco minutos abanaram a equipa. O intervalo foi importante para eles perceberem como defender. Tivemos dois ou três jogadores que acreditaram sempre"

Momento: "A entrada do Darwin foi determinante. Seferovic estava cansado, não tem aquelas características. Em duas saídas fortes conseguimos. A ideia do Waldschmidt também era essa, servir o Darwin no meio"

Satisfação: "Estou satisfeito com a crença, não é fácil fazer o que fizemos hoje, foi uma boa mensagem dada pelos jogadores, que temos de ser confiantes, determinados e lutar até ao último segundo. Não conseguimos isto no Bessa".

O melhor: "O momento mais importante do jogo é a finalização do Darwin e as bolas do Luka Waldschmidt. O Rafa foi o jogador do jogo, dei-lhe os parabéns"