Jorge Jesus comenta janela de transferências: "Às vezes, há surpresas"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, fez a antevisão ao jogo da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, frente ao PSV. A partida está marcada para as 20h00 de quarta-feira.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o PSV, Jorge Jesus foi questionado sobre o mercado de transferências. O treinador do Benfica diz estar satisfeito com o grupo que tem, mas não descarta que possa haver alterações. "Temos que saber conviver com estas indefinições", referiu.

"Não podemos fugir a este tema. Até fechar a janela, temos que saber conviver com essas indefinições que se originam e vamos vivendo o dia a dia com o mercado. Estou extremamente satisfeito com a quantidade e qualidade do grupo. O que vai acontecer, ninguém sabe. Às vezes, pensas que não queres contratar mais ninguém e por uma lesão ou outra tens que ir ao mercado. Muitas vezes há surpresas e precisas de ir ao mercado. Ou tens jogadores que não te passa pela cabeça que podem sair, mas aparece uma proposta maluca e tens que deixar sair. Tens que saber viver com esse cenário diário até fechar a janela de transferências", vincou o técnico das águias.