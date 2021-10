Jorge Jesus comenta as "hipóteses" do Benfica pontuar e garante Rafa no jogo

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na antevisão à receção ao Bayern, da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Pontuar com o Bayern: "Isto é teórico, mas uma equipa que, nos últimos 4 anos, tem 4 derrotas na Champions, dá um sinal que perde um jogo por cada Champions. Já diz muito. À partida, nas casas de apostas, devemos ter 5% de hipóteses, mas o futebol não é só isso. Nem sempre os melhores ganham. Acho que temos muitas mais possibilidades do que 5% para este jogo. Confiamos na nossa qualidade coletiva e individual, o que nos qualifica como uma equipa com poder. Não vamos disputar o jogo taco a taco, porque o Bayern terá mais posse de bola, temos que ser perfeitos nos nossos momentos de jogo para equilibrar o mais possível com o Bayern."

Ausência de Davies: "Já pensei nisso. Talvez seja o melhor lateral esquerdo do mundo. Pode mexer comigo em relação aquilo que penso sobre a estratégia de jogo. Estou a pensar que ele vai jogar. Não jogando, amanhã vou pensar no que posso fazer, já que alguns jogadores do Bayern vão mudar de posição e terão uma linha diferente na defesa. Se não jogar, mexe com aquilo que tinha preparado para o jogo."

Lesão de Rodrigo Pinho: "Não teve sorte. Fez um cirurgia que o tirou do começo do campeonato e agora que estava a recuperar sofreu um problema muito mais grave, que o afastará entre seis a oito meses. Tem que saber conviver com isso. Faz parte da profissão. Seguramente, ele vai aparecer muito mais forte. Acreditamos muito no valor dele e vamos continuar a acreditar."

Presença de Rafa: "Se não acontecer nada, o Rafa vai ser lançado no jogo."

Trabalho de análise: "Em função dos adversários, temos mais ou menos indicações para passar à equipa. O Bayern tem muitos argumentos. Foi muito mais pormenorizado esse trabalho de análise vídeo. Tive mais horas para preparar o chamado 'jogo de sala'. No campo, tive só apenas um."

Contrariar dinâmicas: "Essas variantes ofensivas só poderão ser anuladas se as conhecermos, com trabalho coletivo e tirar espaço. Foi isso que preparamos no campo de treino. Pelo aquilo que fizemos e pela nossa qualidade, devemos conseguir parar aquela equipa."