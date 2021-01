"Jorge Jesus começou a ter fortes sintomas febris e muitas dores no corpo"

Amigo do treinador do Benfica detalha o estado clínico de Jesus.

O Benfica anunciou na noite de quinta-feira que, após vários testes levados a cabo no Hospital da Luz, Jorge Jesus acusou positivo à covid-19, com a doença a estar na origem da infeção respiratória que afastou o treinador do jogo com o Belenenses.

O emblema encarnado assegurou que o estado de saúde do técnico é estável e que este vai permanecer em isolamento "nos próximos dias", falhando, por isso, o dérbi de segunda-feira com o Sporting, em Alvalade.

Em declarações à Renascença, Júlio António, amigo de Jesus, detalhou os sintomas do treinador das águias: "Começou a ter fortes sintomas febris e muitas dores do corpo e, após uma bateria de exames, foi conhecido o resultado. Está em casa e a combater este vírus, sob vigilância médica. E achei-o abatido. Tudo isto afetou-o. De há dois meses para cá ficou com jogadores e elementos da sua equipa técnica afetados. Esteve sozinho. Não há quem resista a isto", assinalou Júlio António, que crê que o amigo vai continuar em contacto permanente com a equipa técnica, liderada temporariamente por João de Deus.

"Vai com certeza estar sempre em contacto com a sua equipa de trabalho, dizendo qual é a ideia de jogo, para cada jogo. Vem aí um dérbi no qual ele gostaria de estar presente, ele gostaria de estar ao vivo com os seus jogadores, mas tenho a certeza que o Benfica vai sair muito unido desta situaçºao. Jogadores e restante equipa técnica vão querer dar o máximo", rematou.