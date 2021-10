Jorge Jesus: "Com Rafa e Pizzi, se o Benfica perde a bola… Esqueçam"

Declarações de Jorge Jesus após o Vizela-Benfica (0-1), partida da nona jornada da Liga Bwin

O golo e a exibição: "Aquilo não foi um cruzamento, foi um passe. Ou melhor, um cruzamento- passe. Foi o que o Pizzi fez. Com o Bayern não foi tanto o resultado, mas o que o Benfica fez. O futebol não é uma ciência exata. Este resultado foi melhor do que o jogo em si, em termos de exibição. O Benfica não foi uma equipa consistente os 97 minutos, foi consistente em 52 minutos. Foi consistente, atrevido, e criou oportunidades. No final teve um prémio pela qualidade dos jogadores do Benfica. Aquele cruzamento- passe do Pizzi, não é todos os jogadores que o fazem"

Sobre Pizzi e a perda da bola: "É verdade que o tempo que jogou hoje foi determinante para o golo Mas eu não vejo o futebol e os jogadores como um copo meio cheio, vejo sempre como um copo cheio.Quando jogamos como estou a fazer, com tantos jogadores ofensivos, não posso ter jogadores menos eficazes na reação à perda da bola. Com Rafa e Pizzi, se o Benfica perde a bola... São jogadores que defensivamente esqueçam. Por isso tomo as opções que tomo."