Jorge Jesus: "Com o Xavi, o ambiente é favorável ao Barcelona"

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na antevisão ao jogo em Barcelona, da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Antevisão ao jogo: "Não espero um Barcelona diferente em termos de sistema de jogo, por ter mudado de treinador. Tanto com o Koeman, como com o Xavi, o Barcelona joga em 4x3x3. Depois, cada treinador tem dinâmicas diferentes e escolhe jogadores diferentes. Com o Xavi, o ambiente é favorável ao Barcelona e isso deixa a equipa mais confiante. Mas o Barça é uma grande equipa com qualquer treinador e tem jogadores que, a qualquer momento, podem desequilibrar. Sendo em Camp Nou, com 70 ou 80 mil adeptos, torna-se ainda mais difícil. Mas o ambiente é bom para as duas equipas. Os grandes jogadores gostam de jogar com muitos adeptos, em estádios bonitos, como vai acontecer amanhã."

Uma derrota dita a eliminação da Champions. Isso pode ter consequências para a continuidade do treinador? "Podemos ver a questão ao contrário. Em caso de vitória... O que interessa discutir é que, quando foi o sorteio, 90% das pessoas entendidas em futebol diziam que passava o Bayern e o Barcelona. Neste momento, faltam dois jogos, e o Benfica pode passar aos oitavos de final. Amanhã vai ser uma final para o Barcelona e para o Benfica. A questão do contrato não tem nada a ver com este jogo, não vai interferir nas minhas decisões."