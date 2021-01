Jorge Jesus: "Acho que o Benfica está muito melhor agora"

Treinador do Benfica faz a antevisão do jogo de sexta-feira frente ao rival FC Porto.

Sobre o clássico no Dragão: "Sofremos as mesmas consequências que o nosso adversário, que também não teve muito tempo para preparar o jogo, as duas equipas estão em pé de igualdade, nós demos mais importância a tentar recuperar a equipa, com algum trabalho ativo, algum trabalho técnico-tático, mas sem poder preparar a equipa dentro da intensidade que eu gostava e o Sérgio também gostava. Estamos preparados para encontrar um adversário que é forte no Dragão, também estamos preparados para essas dificuldades, com qualidade, boa qualidade de jogo ofensivo, a tentar disputar todos os momentos do jogo para que o Benfica seja melhor e possa sair de lá com os três pontos."

FC Porto com ligeiro ascendente sobre o Benfica? "Pela Supertaça sim, de resto os jogos que leva são quase tantos como os do Benfica. Só pelo facto da Supertaça, de resto está em pé de igualdade com o Benfica. Clássico é clássico, não tem muito a ver com os momentos das equipas que se vão defrontar. Tudo muda, tudo se altera, o importante para mim é que o Benfica faça um bom jogo e que possa sair com uma vitória. É esse o nosso pensamento e é a consciência que temos do que podemos fazer."

Recuperação dos jogadores e subida de forma da equipa:"Vejo mais nos jogos, porque nos treinos não temos muito tempo para ver, adaptar e interagir coma equipa num sentido de pôr uma ideia de equipa nos jgoadores. A equipa tem dado uma demonstração de alguma recuperação, fruto de ter mais opções. Para amanhã, o único lesionado é o André [Almeida], todos os que vieram desse processo de covid já passaram esses dez dias. O treinador, neste caso eu, tem muitas mais opções para amanhã. Acho que a equipa está muito melhor agora."