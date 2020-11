Jorge Jesus: "Casos de covid-19? Às vezes há mal que vem por bem"

Jorge Jesus mantém a confiança numa vitória amanhã, quinta-feira, frente ao Rangers, em Glasgow.

Importância de um triunfo: "Uma vitória é muito importante por duas questões: garante praticamente o apuramento e garante que nos restantes jogos podemos gerir a equipa. O Rangers é um adversário forte que aqui na Luz mostrou um posicionamento complicado, sistema de jogo agressivo, mas estamos a trabalhar para que possamos fazer um bom jogo e trazer a vitória de Glasgow. Quinta-feira vamos estar muito mais apertados do que estivemos no Estádio da Luz (3-3), mesmo a jogar com 10, e temos de saber defender bem, porque isso é uma das características das minhas equipas".

Jogadores com covid-19: "Fui habituado desde muito cedo, no Brasil, a ter de trabalhar tendo jogadores contagiados e comecei a conhecer essa realidade. É uma situação que pode ser muito complicado para muitas equipas. Por muito cuidado que tenhamos, uma pessoa não sabe onde está o vírus e as viagens são um perigo. Fico com o coração nas mãos quando os jogadores vão às seleções. São situações complicadas para qualquer equipa que tem muitos jogadores na seleção. Os cuidados não são os mesmos quando estás no clube, na bolha. Principalmente fora da Europa".

Confiança apesar das ausências? "Sim. Sempre confiante. Às vezes alguns jogadores que pensamos que não serão primeiras opções, passam a ser e há mal que vem por bem".