Jorge Jesus: "Benfica pode não arrasar nada, mas quero a equipa com esse pensamento"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Boavista (3-1)

Jogo: "Hoje, no futebol, a execução e a velocidade são importantes para ganhares o espaço. O Benfica foi muito forte na primeira parte. Fomos muito melhores aí do que nos últimos 50 minutos."

Benfica a arrasar? "Quando falo em arrasador digo que o Benfica é forte, com uma ideia de ganhar. É um pensamento positivo. Quero uma equipa positiva. Pode não conseguir arrasar nada, mas quero a equipa com esse pensamento. Daí o significado da palavra quando cheguei. Pensamos jogo-a-jogo.O Benfica está mais forte a cada jogo que passa. Na prática, muitas vezes, não arrasamos."

Bolas longas foram estratégia? "Se olhar para a equipa do Benfica, é uma equipa muito alta, se retirarmos os dois laterais. Era uma equipa grande. Pode beneficiar-nos na bola parada. Notou-se o poder do Benfica nesse aspeto. O primeiro golo foi um cruzamento."