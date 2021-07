Jorge Jesus: "Até levantava o João Mário e o Weigl. Não temos jogadores desses"

Declarações de Jorge Jesus no final do Benfica-Marselha (1-1), último jogo de pré-época da equipa encarnada

Palavras de Gerson: "O melhor elogio que um treinador pode ter é quando vem dos seus jogadores. Quando ouves um antigo jogador teu a ter opinião relacionada com o seu treinador sentimos orgulho imenso. O nosso brilho de treinadores é o brilho dos jogadores, não há treinadores que possam brilhar sem brilharem os jogadores primeiro. Gerson na Roma, não fazia parte dos planos, a Direção do Flamengo acreditou no jogador, não foi barato. Foi vendido por mais do que o dobro, agora. É um excelente jogador. Ainda não é o Gerson que eu conheço, é normal, estamos todos no início da época."

Primeira parte, 4x4x2: "Havia a intenção de podermos experimentar as duas formas de podermos jogar no futuro. Não no futuro imediato. Temos jogado a maior parte das vezes em 4x4x2, hoje fizemos 45' minutos noutro sistema. Não que a equipa não conheça, porque esteve a segunda volta quase toda a assim e maioria dos jogadores conhece. Gostei das duas partes. Estes dois últimos jogos, Lille e Marselha, foram de grau completamente diferente e superior. Até a forma como o adversário defende. Até mais o Marselha, de forma mais agressiva. Não nos deixavam jogar. Serve para perceber que é uma forma de jogar que temos de entrar na Champions. E não deixar o adversário sair com facilidade. Foi um bom treino hoje. Puseram a equipa perante exigências muitas maiores. Um é campeão de França e a outra das melhores equipas do campeonato francês. A ideia foi essa, arranjar estes últimos dois jogos com adversários que nos pusessem à prova."

O ataque e o Spartak: "Ponto de vista defensivo estivemos bem, ofensivamente não fomos muito criadores. Não fomos a equipa que saiba puxar muito o jogo individualmente, tirando o Rafa. Faltou aqui jogador um de características especiais para isso, o Everton, que vai ajudar-nos imenso. A pouco e pouco, estamos a trabalhar para dia 4 e um duelo forte com um rival forte, o Spartak. Queremos muito passar esta fase. É importante para todos nós, Benfica. Temos de estar focados, trabalhámos muito bem nestas quatro semanas, ainda temos mais uma semana até ao jogo. Vamos melhorar e ter tempo agora para trabalhar a equipa para o Spartak."

João Mário, o que muda: "Muda muito e ainda bem que muda muito. É um jogador que raramente perde um passe - também perde, hoje até perdeu mais do que com o Lille. Tem capacidade de organização de jogo, conhecimento de jogo e de colocar o jogo em vários ritmos que não tínhamos. Temos jogadores fortes, de vez em quando, a sair, mas que perdiam a bola várias vezes. O João veio dar essa classe à equipa. Gostei muito do Taarabt na primeira parte, sempre jogou ali, gostei muito dele. O Seferovic também jogou 35' e teve de sair para o Vinícus ter de jogar um pouco. Temos de contentar todos. O ideal era jogar 12/13, mas vai ser possível a partir de agora quando for a sério."

Sobre Meité: "Para a posição oito temos várias soluções, Adel, João Mário, Gedson, Paulo Bernardo. Na posição de médio defensivo temos o Weigl, o Florentino e não temos mais ninguém. A contratação dele visa essa posição. Segundo o que falou comigo está há 6 semanas sem trabalhar, está completamente fora fisicamente e taticamente, não conhece os processos da equipa. Vai demorar algum tempo para entrar na exigência daquele posicionamento. Mas é fisicamente muito forte, o que precisamos. Para discutir os duelos. O Marselha tinha um médio forte, agressivo, que entrava forte no João Mário e do Weigl, que até os 'levantava'. Não temos jogadores desses e precisamos."