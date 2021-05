Jorge Jesus ataca o dérbi para fugir à maior seca frente a Sporting e FC Porto

Pelas águias, nunca ficou sem vencer FC Porto ou Sporting. Só a vitória evita o seu pior desempenho na Luz.

Com o campeonato perdido e o segundo lugar, de acesso direto à Champions, longe, o Benfica recebe no sábado um Sporting já campeão e com um estatuto especial, pois o conjunto comandado por Rúben Amorim está ainda invicto na prova, procurando manter-se a salvo de desaires até final.

E caso não consiga ver a sua equipa ser a primeira a derrotar na Liga NOS a versão leonina 2020/21, Jorge Jesus estabelecerá um registo negativo à frente do clube da Luz. Isto porque nunca nas seis temporadas anteriores como treinador dos encarnados chegou ao fim da competição sem conseguir vencer pelo menos uma vez um dos seus rivais, seja Sporting ou FC Porto.

No terceiro lugar, a quatro pontos dos dragões e a 12 dos verdes e brancos, o Benfica registou dois empates, ambos a uma bola, diante do FC Porto, tendo perdido por 1-0 na visita a Alvalade. Agora, Jesus procura ganhar para poder, em caso de percalço dos portistas diante do Rio Ave, continuar a sonhar com o segundo lugar e evitar assim o seu pior desempenho no minicampeonato com os rivais. Isto porque a pontuação mais baixa do técnico nos quatro duelos de campeonato do Benfica com Sporting e FC Porto são os quatro pontos registados em 2011/12, fruto de um triunfo e um empate - o melhor que fez foram sete, conquistados em 2009/10, 2012/13 e 2013/14.

Além de um recorde pessoal negativo, Jorge Jesus pode igualar, caso sofra novo desaire frente à equipa de Rúben Amorim, ainda outro do Benfica neste milénio. Isto porque só uma vez desde 2001 as águias somaram apenas dois pontos em clássicos e dérbis. Tal sucedeu em 2007/08, época que começou com Fernando Santos ao comando e terminou com Chalana. Chamado a substituir o atual selecionador logo à segunda jornada, José Antonio Camacho fez três jogos ante os rivais, empatando os dois com o Sporting e perdendo com o FC Porto, com Chalana a fechar este minicampeonato com um desaire por 2-0 no Dragão.

Quanto às águias, apenas por três vezes no presente milénio terminaram o campeonato sem triunfos sobre os rivais. Primeiro em 2001/02, com três empates e uma derrotas, depois na já referida época de 2007/08, e por fim em 2017/18, também com três empates e um desaire.