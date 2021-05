O jogador do FC Porto que mais preocupa o Benfica: eis a resposta de Jesus

Treinador do Benfica falou da equipa que entrará em campo no clássico com o FC Porto e ainda da importância de Corona no meio campo portista.

Constituição do onze: "Quando temos jogadores em duas posições, ou em quase todas, com muita qualidade, quando lançamos o onze temos sempre dúvidas em todos os jogos, não só relativamente aos jogadores mas também em relação à estratégia. Certezas absolutas não há, só depois do jogo, mas aí é fácil. Os comentadores falam depois do jogo, mas isso aí é fácil."

Jogador do FC Porto que mais preocupa: "A valorização do FC Porto é mais coletiva, como todas as grandes equipas. Há referências que têm influência em qualquer equipa. No meio campo, o FC Porto tem jogadores que têm muita influência na forma como a equipa joga. O Corona, por exemplo, tem essa influência no jogo ofensivo do FC Porto."

Nota: Jesus admitiu depois que não conta com o mexicano no clássico