Jorge Jesus arrasa jogo do Marítimo: "Não precisa de fazer isto"

Jorge Jesus após o triunfo na Madeira, sobre o Marítimo, por 2-1.

Análise ao jogo: "Este jogo foi uma equipa durante um hora, até fazer 2-1 com muita qualidade. Primeira parte impressionante a qualidade, depois de ter feito 2-1, aí sim, deixou de ser essa equipa, passou a ser equipa emocionalmente a defender um bocado o resultado. Relvado também difícil. Resultado importante, ganhando é sempre bom, num campo difícil, rival que já ganhou a um rival forte, demonstração que Marítimo quando quer jogar bem joga bem".

Críticas ao Marítimo: "Marítimo não precisa de fazer isto, um antijogo permanente. Enquanto não está a perder não quer jogar. Guarda-redes no chão, a perder tempo, faltas atrás de faltas, jogadores a mandarem-se para o chão, isto não é qualidade para se jogar com responsabilidade no campeonato português. Quando estavam a perder quiseram jogar, e aí até jogaram melhor que o Benfica. O fundamental foi a vitória, num estádio muito bonito, com uma equipa do Benfica com muita qualidade, durante uma hora".