Jorge Jesus: "Arbitragem? Há sempre erros, mas não fazemos qualquer tipo de pressão"

Treinador do Benfica fez a antevisão ao jogo do Arouca, marcado para as 18h00 de sábado e referente à 2.ª jornada da Liga Bwin.

Mudanças na equipa para o jogo com o Arouca? "Em relação ao último jogo temos duas saídas forçadas, uma por castigo, a do Diogo [Gonçalves], outra por causa da lesão do Vertonghen. Hoje foi praticamente o único dia em que treinei com a equipa toda. Claro que a equipa não será igual [em relação ao jogo com o Spartak], mas vamos tenta mudar dentro daquele limite, como já fizemos contra o Moreirense."

Palavras do Benfica sobre arbitragem: "Haverá sempre erros na arbitragem, com VAR, sem VAR... Somos humanos, quem decide são as pessoas, haverá sempre erros. O que queremos é que haja o mínimo de erros, por isso é que o VAR também existe, é uma ferramenta para ajudar. O que o Benfica quer é que haja o mínimo de erros nos jogos, principalmente nos que envolvem o Benfica, mas não fazemos qualquer tipo de pressão. O que queremos é, sabendo que haverá sempre erros, que pelo menos não prejudiquem o resultado do jogo."

Conhecimento do Arouca: "Não temos um conhcimento muito profundo do Arouca, mas no início da temporda não há ninguém que esteja cem por cento bem, o Arouca anda à procura do seu espaço, mas é uma equipa bem organizada, rápida no contragolpe, forte na bola parada, tem momentos no jogo aos quais temos de estar muito atentos, porque podem surpreender. Mas o Arouca também tem de se preocupar muito com o Benfica. Porém, isso não invalida que olhemos com respeito e humildade para o rival. No futebol, não é por ser a equipa mais forte que se ganha. É das únicas modalidades coletivas em que os melhores não ganham sempre. No basquetebol, no andebol, isso acontece. No futebol não. Em qualquer momento podemos ser surpreendidos. Estamos atentos."