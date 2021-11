Jorge Jesus após o Bayern-Benfica: "Há uma decisão do VAR que, parece-me, não foi a melhor"

Declarações de Jorge Jesus, do Benfica, após a derrota diante do Bayern (5-2), em jogo a contar pela 4.ª jornada da Liga dos Campeões, esta terça-feira, na ​​​​​​​Allianz Arena.

Decisão do VAR: "Defrontamos uma equipa com muita qualidade. Mas é verdade que o Benfica entrou bem no jogo. O Benfica faz primeiro 1-0 e há uma decisão do VAR que, parece-me, não foi a melhor [golo anulado de Lucas Veríssimo]. De qualquer da maneira, o Benfica teve sempre o jogo dividido, sabendo que o Bayern quando acelera o jogo é muito forte, uma intensidade forte, tem quatro avançados que não é fácil parar. Já sabíamos isso."

Equilíbrio: "O jogo na primeira parte parece que estava equilibrado, e estava no contexto do jogo. Mas sempre que aqueles jogadores do Bayern se movimento para achar espaço e definição da última jogada são jogadores perigosos. Criaram alguns problemas principalmente primeira na parte no nosso lado esquerdo. Houve coisas boas neste jogo."

O resultado: "O resultado não é bom, perder de 5-2, mas fizeste dois golos. Mas não satisfaz, perdeste. Mas houve coisas que foram boas principalmente do ponto vista individual de jogadores que entraram na equipa e não têm jogado tanto e que deram uma boa resposta. Isso foi deste jogo que era aquilo que eu esperava que tivesse esse aproveitamento individual de alguns jogadores".