Jorge Jesus após a eliminação do Benfica: "Os que não jogam tanto fizeram o que puderam"

Treinador das águias analisou a derrota frente ao Braga, por 2-1, na meia-final da Taça da Liga.

Análise do jogo e derrota: "Não olhei para céu nenhum quando entrei no estádio, vi o campo como faço sempre, vi a relva, é um estádio que conheço bem. O que me vai na alma depois de acabar o jogo? Que perdi um jogo que acho que o Benfica podia ter ganho... O Benfica criou sempre mais oportunidades durante 60 minutos, fez 16 remates, 6 deles enquadrados, só não tivemos mais golos, que é o que conta. Um jogo bem disputado, com uma linha de quatro completamente nova, os jogadores lançados fizeram o que puderam, sem estar com tanto ritmo de jogo bateram-se bem, não foi por isso que não ganhámos. Fomos obrigados a mexer muito na equipa, o Braga aproveitou bem as oportunidades, os golos do Braga nem foram bem oportunidades, foram dois cruzamentos. O Benfica teve algumas situações de golo que não concretizou. O Braga, depois de estar a ganhar 2-1, soube controlar o resultado nos últimos 15 minutos."

Equipa desfalcada devido à covid-19: "Entrámos com os jogadores que tínhamos, lançámos o João [Ferreira], o Cervi como lateral-esquerdo, tínhamos o Grimaldo e o Nuno [Tavares] de fora, fizemos o que tínhamos de fazer, a equipa esteve muito bem na primeira parte, controlou completamente o jogo, foi ofensivamente muito perigosa, mas é verdade que em dois momentos fáceis de controlar não o conseguiu fazer. Os que não têm jogado tanto fizeram o que puderam, o Cervi fez um excelente jogo, sendo a primeira vez que jogou ali [a lateral-esquerdo]. Já o testámos ali nas últimas semanas, podia acontecer alguma coisa... Com a covid nunca sabes o que pode acontecer para o próximo jogo. Os jogadores que não jogaram tanto estiveram bem e fizeram o que puderam."