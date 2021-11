Jorge Jesus anuncia um regresso de peso aos convocados do Benfica

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, este sábado, em conferência de antevisão ao jogo com o Braga, este domingo, em jogo a contar pela jornada 11 da Liga Bwin.

Seferovic: "Amanhã ainda vamos treinar, mas se tudo correr normalmente ele vai ser convocado para o jogo, ao fim de dois meses. Vai ser o primeiro jogo dele e vamos ver o que o jogo dita para podermos ter possibilidades de o incluir no jogo ou não. Em relação aos outros dois avançados [Darwin e Yaremchuk], o Benfica, dos cinco avançados que tinha, tem quatro em atividade e muitas das vezes podem jogar os dois juntos por cada jogo, no começo ou no fim. Amanhã vamos ver qual a melhor estratégia: se Darwin e Yaremchuk ou se é Yaremchuk e outro colega. Mas amanhã vamos definir a nossa estratégia de manhã para o jogo com o Braga."

Três jogos sem vencer: "Ninguém é campeão à 10.ª jornada no campeonato. É uma competição que tem trinta e várias jornadas, cada jogo é uma etapa. Portanto, dentro daquilo que era o Benfica há uma jornada atrás, que era o líder, não ia ser campeão por ser líder. A mesma coisa agora, o facto de estar atrás um ponto, não se coloca essa questão. Daqui até o campeonato acabar ainda faltam muitas jornadas. Ainda não estamos a um terço do campeonato, para fazer um juízo de valor para afirmar quem é que vai ser o campeão."