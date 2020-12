Jorge Jesus: "Antes do jogo, o Sérgio Conceição nem me quer ver"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, fala sobre a relação com o homólogo do FC Porto.

Sobre a relação com Sérgio Conceição: "Depois do jogo sim, antes do jogo... Já conheço o Sérgio, foi meu jogador, tem uma família extraordinária, já o conheço. Ele antes do jogo nem me quer ver, é supersticioso. É sincero no que diz, aquelas palavras que ele diz, de não ser hipócrita, ele não gosta de cumprimentar o rival antes dos jogos. Depois do jogo é diferente."

O que espera do FC Porto: "A ideia do FC Porto passa por ter três jogadores com muita mobilidade e mais centralizado o Marega, penso que não deve fugir muito à ideia. Penso que será dentro do Marega, dos dois alas, em que um é colombiano e outro mexicano, com muita mobilidade e com a chegada do Otávio. Não há nada para esconder. Nem eu em relação ao Sérgio, nem o Sérgio em relação a mim."