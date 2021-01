Jorge Jesus: "Ainda não consegui por esta equipa com os fusíveis todos ligados"

Treinador do Benfica falou sobre o golo do FC Porto, que deu o empate (1-1) no clássico no Estádio do Dragão.

Golo do FC Porto: "A equipa toda não reagiu rápido, estavam todos à espera que o Corona fizesse um lançamento longo e não se posicionou rapidamente. Acabámos por sofrer golo numa situação fácil de controlar, porque o jogo está parado. Estamos a ser penalizados com alguns golos que sofremos que temos de ser mais concentrados e competitivos. A equipa foi muito competitiva. Quando o jogo para às vezes ela desliga, ainda não consegui por esta equipa com os fusíveis todos ligados. Foi um jogo em que para mim o Benfica mostrou poder, acabámos por não ser compensados tínhamos de sair daqui com a vitória. Para mim é um resultado negativo."

Jesus não sabia do resultado do Sporting: "O Sporting não ganhou? [risos] Não sabia. Às vezes uma pessoa fala à frente e depois tem estes problemas."