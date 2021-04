Jesus admite juntar Darwin a Seferovic e revela problema físico do uruguaio

Seferovic e Darwin poderão formar dupla no ataque do Benfica

Treinador do Benfica diz que o ex-Almería tem de jogar "até superar a dor".

Jorge Jesus admitiu este domingo juntar Darwin Núñez e Seferovic em dupla de ataque no Benfica, antes do jogo com o Santa Clara.

Na conferência de imprensa de antevisão à receção aos açorianos, marcada para as 19h00 de segunda-feira, o técnico das águias abordou o conhecimento mútuo dos dois avançados e revelou que o uruguaio tem lutado conta um problema físico.

"O Darwin chegou este ano, o Seferovic já estava cá, é normal ter um conhecimento maior do colega e vice-versa nesta altura. Cada um com as suas características. É importante conhecerem-se muito bem, se fizerem dupla. É normal que isso esteja mais aprimorado e melhor nesta fase, no caso do Darwin. Mas, o Darwin vem de um problema físico que o tem limitado, a pouco e pouco tem andado a jogar. Não é lesionado, se fosse não podia jogar, mas está com alguns sintomas de tendinite, quem tem sabe o que é e sabe que tem de jogar - e eu joguei tantas vezes - até a dor passar. Ele tem de jogar até a dor passar. Isso faz com que ainda não se tenha aproximado do rendimento que já indicou no início da época", explicou Jesus, que, ainda assim, não desfez o mistério sobre a frente de ataque que vai lançar frente ao Santa Clara:

"Claro que podem jogar juntos, a minha ideia de jogo passa por aí. Para amanhã, não digo que vão jogar, mas também não digo que não... Pode acontecer aparecerem os dois no jogo, não tenho dúvida nenhuma", rematou o treinador.