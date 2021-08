Jorge Jesus admite foco principal na Champions: "Ou consegues ou não consegues"

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao encontro com o Moreirense, da primeira jornada da Liga Bwin, agendado para as 18h00 de sábado.

Público: "Vai ser o nosso primeiro jogo do campeonato [com público], é um sentimento muito profundo, quem está neste mundo sente que futebol sem adeptos não tem muito cabimento. Os adeptos são muito importantes nas vitórias da equipa, normalmente onde o Benfica joga 70/80 por cento dos adeptos são do Benfica. Estamos muito felizes e desejosos de chegar ao primeiro jogo no Estádio da Luz, que vai ser na terça-feira, vão-nos ajudar muito, de certeza, no nosso terceiro jogo."

Alterações em Moreira de Cónegos: "Estes jogos da Champions são fundamentais não só desportivamente como financeiramente. Não tens muito tempo, ou consegues ou não consegues. No campeonato não, temos 30 e tal jornadas. Estamos a dar prioridade aos dois jogos da Champions para que a equipa possa fazer o segundo jogo com aquela capacidade fica que teve em Moscovo. Pensámos nisso, não sabendo ainda o que hoje vai ditar, vamos trabalhar e os jogadores vão dar indicações para amanhã eu fazer escolhas. Mas o meu foco, a minha prioridade, estão mais virados para esses dois jogos."

Pressão? "Pressão há sempre. Jogando numa grande equipa como o Benfica, a pressão e a exigência é sempre o ganhar. Já não sei conviver com o contrário. Se me visse a trabalhar numa equipa sem pressão, não trabalhava. Já não sei conviver com isso. Para nós é mais responsabilidade do que pressão e não nos tira capacidade de render."