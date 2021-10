Jorge Jesus admite dificuldades e afirma: "Esperava mais do Benfica"

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após a vitória por 2-1 frente ao Trofense, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Esperava estas dificuldades ou esperava mais do Benfica? "As duas coisas. Esperava dificuldades, mas esperava mais do Benfica. A equipa deixou de estar focada nas nossas ideias, também fruto das duas semanas sem competir. E o Trofense teve mérito, bem organizado defensivamente e fez um golo. Na primeira parte, o Benfica podia ter feito dois ou três golos, mas o futebol é isto."

O objetivo: "O Trofense acreditou sempre, empatou, foi para prolongamento. Mas o objetivo era passar a eliminatória e conseguimos. Só que não foi com a qualidade que o Benfica tem tido. Dou os parabéns aos jogadores do Trofense, acreditaram que podiam fazer uma surpresa."