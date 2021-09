Jesus fala dos lesionados e da grandeza do Vitória: "Quem joga em Guimarães..."

Treinador do Benfica em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo frente ao Vitória, em Guimarães, agendado para as 18h00 de sábado, a contar para a sétima jornada da Liga Bwin.

Lesionados: "Da última jornada praticamente nenhum [Svilar, Diogo Gonçalves, Radonjic, Paulo Bernardo e Seferovic] recuperou, estão todos fora exceto o André Almeida. Todos os outros ainda não estão em condições de serem chamados."

É o melhor Benfica até agora? "O Benfica, em todos os jogos, semana a semana, tem de estar melhor. É com essa ideia que trabalho e os jogadores tentam partilhar, para sermos mais fortes individual e coletivamente. Neste momento o Benfica é 100 por cento vitorioso no campeonato e queremos continuar."

Vitória de Guimarães: "É um adversário forte, com história no campeonato português. Equipas grandes são aquelas que além de títulos têm massa associativa. O Vitória tem uma massa associativa muito fervorosa, com muita paixão pelo clube e pela cidade, é mais um obstáculo à qualidade que a equipa tem. Jogos em Guimarães são sempre difíceis."

Jogo mais difícil até ao momento? "O jogo mais difícil é sempre o próximo. Quem joga em Guimarães sabe as dificuldades que tem, por várias questões. Equipa, adeptos, é dos poucos estádios em Benfica, FC Porto, Sporting jogam e que 90 por cento são adeptos do Vitória de Guimarães. É uma demonstração da grandeza do Vitória. Vai ser um jogo difícil, mas o mais importante para nos não é o nome do adversário, é como nós nos concentramos e a capacidade que temos de ganhar seja a quem for. Sabemos que vamos ter dificuldades, que vamos estar por baixo em alguns momentos mas temos de ter argumentos."