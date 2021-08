Jorge Jesus aborda o mercado e garante que Carlos Vinícius "não tem azia"

Treinador do Benfica diz que, a menos que algo de anormal aconteça, o Benfica não deverá contratar mais reforços nesta janela de mercado. Sobre Vinícius, elogia a atitude do avançado.

Situação de Carlos Vinícius no plantel: "Estamos numa fase complicada para todos os clubes, a janela de mercado ainda não fechou, os clubes têm possibilidade de contratar, ainda. O Benfica está numa 'competição', em termos de transferências, em que tem de saber viver com esta situação. O Vinícius é um jogador para o qual não têm surgido oportunidades. O Gonçalo Ramos justificou em alguns jogos, que a minha prioridade fosse ele. Não jogando com dois pontas de lança, há menos oportunidades. Hoje jogámos com dois avançados, o Vinícius teve uma chance de entrar. (...) É um avançado de grupo, não tem azia. Há alguns jogadores que, quando não jogam, ficam com azia, mas ele não."

Benfica ainda vai contratar mais alguém? "Só se acontecer alguma coisa de anormal é que o Benfica pensará em reforços. Aconteceu aquela situação do Vertonghen, mas estamos mais descansados, afinal a lesão não é tão grave como se pensava. Estamos satisfeitos com o plantel que temos. Sabemos que temos de fazer ajustes no ataque, porque quando voltarem os avançados que estão a recuperar vamos ter pontas de lança a mais."