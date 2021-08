Jorge Jesus aborda mercado e, sobre Morato, diz: "Não me surpreende"

Treinador do Benfica elogia o jovem central brasileiro e diz que o clube "está satisfeito" com o plantel que tem à disposição.

Sobre a afirmação de Morato: "Não me está a surpreender, já o tínhamos lançado no final da época passada. Sentimos que é um jovem com capaciddade para se afirmar no presente e no futuro do Benfica. Quando um jogador dá resposta como o Morato deu contra uma equipa que criou imensos problemas defensivos, é porque esteve à altura desses problemas. Tendo de escolher o jogador-chave do encontro com o PSV, digo que foi o Morato. Aagora, há que dar continuidade, só depende dele. Achamos que tem um futuro muito grande no Benfica."

Nova mudança de sistema à vista? "Vai ser um hábito [ao longo da época]. Vai ser também um jogo um pouco diferente, porque praticamente não tens tempo para preparar o jogo para Barcelos. Como acabámos de falar, ainda nem chegámos às 32 horas de recuperação, ainda nem trabalhei com eles. Isso vai forçar-me a mexer nos jogadores mais carregados."

Soluções para o corredor esquerdo e o mercado: "O Benfica está satisfeito com o plantel que tem. Agora vivemos num período que até ao fecho da janela todas as equipas estão no mercado para poder equilibrar os plantéis, alguns jogadores que têm de sair e outros que têm de entrar. Isso faz parte do processo. O Benfica não foge à regra daquilo que é o momento, de entradas e saídas dos jogadores. Respondendo à pergunta, todos os jogadores [Grimaldo e Gil Dias] satisfazem plenamente naquela posição."