Jorge Jesus: "A minha carreira não deixa dúvidas a ninguém"

Jorge Jesus em conferência de Imprensa de antevisão ao Benfica-Tondela, agendado para as 19h00 de amanhã, sexta-feira.

Calendarização: "A calendarização não podemos mudar, está aí, temos de estar preparados para ela. Temos este mês com muitos jogos, é bom, é sinal que estamos em todas as competições e tens vários objetivos para conquistar. Não é um problema que se coloca. Se estivesses com quatro ou cinco anos é diferente de estar com quatro os cinco anos. Mas são fatores que não nos incomodam nem perturbam. Faz falta os adeptos ao Benfica e principalmente ao Benfica. Os grande clubes são os que tem massa adepta. É um grande clube pelo historial e pela massa adepta, que faz ganhar títulos. Temos falta, muito mais no Benfica."

Pressão pelas expectativas? "Não cria pressão nenhuma. Qual é a minha pressão? Os treinadores e os jogadores todos os dias têm de justificar. A minha carreira não deixa dúvidas a ninguém. Que cometemos erros e temos de melhorar, não há dúvida nenhuma. Mas pressão do quê? De resultados? De competências essas não vou ter. Nunca vou ter. Podia ter no início da carreira. De resultados faz parte da carreira de um treinador. Por isso é que os treinadores são diferentes uns dos outros."

Resposta ao empate contra o Santa Clara: "A resposta é sempre a mesma, ganhar, sabendo que vamos jogar com adversário que já mostrou noutros campos, nomeadamente no de um rival, que temos de jogar com muito respeito. Queremos voltar às vitorias, nestes últimos cinco jogos ganhámos quatro e empatámos um. Queremos regressar à primeira posição. Acontece o que acontece normalmente, o Benfica normal, contra um adversário com uma estratégia defensiva a tentar contra-ataques. O Benfica tem de ganhar, se puder ganhar com nota artística, com grande qualidade, é o ideal, no Benfica só ganhar não chega. É o que pretendemos fazer, é para isso que trabalhamos durante a semana. A nossa ideia é voltar a recuperar e regressar às vitórias."