Jesus, a luta pelo segundo lugar e "confiança total" num central do Benfica B

Antes do encontro entre Benfica e Tondela, o treinador das águias diz ter confiança suficiente em Morato para lançá-lo de início, caso se justifique.

Sobre Taarabt e Jardel/confiança em Morato: "São dois jogadores que não vão recuperar para o jogo de amanhã [sexta-feira]. O Taarabt não sei se vai recuperar para o jogo com o FC Porto. Acredito que sim. O Jardel acredito que não, é um problema do departamento médico, que sabe isso melhor do que eu. Mas se eu quiser voltar a jogar com uma estrutura de três [centrais], tenho o Morato, que já trabalha com a equipa A há alguns meses. Se o quiser lançar, tenho toda a confiança nele."

Confiança no segundo lugar? "Claro que sim, faltam cinco jogos e estamos a quatro pontos do FC Porto, acreditamos, temos um jogo direto com o nosso rival direto, acreditamos que podemos recuperar essa segunda posição. É uma reta final de cinco jogos, em que já não temos créditos em relação à perda de pontos. Acreditamos que essa possibilidade se mantém e passa pelo jogo do Tondela. Nós precisamos de ganhar este jogo e só os três pontos interessam."

Ausências de Weigl e Taarabt no meio-campo: "Temos o Gabriel numa posição mais defensiva e depois o Pizzi ou o próprio Chiquinho, que podem fazer de segundo médio, o chamado box-to-box. Também temos e tivemos de socorrer-nos da equipa B, para fazer parte da nossa convocatória, com alguns jogadores. Se fossem mais jogos, para lá dos cinco que faltam, estava mais atrapalhado. Na próxima jornada já poderei ter o Julian [Weigl] e o Adel [Taarabt]. O mais complicado agora é o jogo com o Tondela."