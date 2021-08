Jorge Jesus: a importância de João Mário no Benfica e o rendimento de Weigl

Treinador as águias abordou a entrada de João Mário na equipa e a influência do internacional português na manobra encarnada. Weigl também mereceu comentário.

Jorge Jesus não nega: em pouco tempo, João Mário já exerce uma grande influência no tipo de jogo do Benfica e, esta sexta-feira, na conferência de Imprensa de antevisão à receção ao Arouca, na segunda ronda da Liga Bwin, o técnico das águias elogiou as qualidades do internacional português.

"Agora, o Benfica é uma equipa que tem melhores ideias defensivas e ofensivas, melhores automatismos, beneficiou com a entrada do João Mário, um jogador com características que não tínhamos, um jogador que sabe o que são ritmos de jogo, que sabe organizar o jogo quando este precisa, que sabe arriscar... Isso deu estabilidade à equipa, que melhorou defensivamente porque se conhece melhor", começou por analisar Jesus, explicando ainda a subida de rendimento de Weigl no "miolo".

"O sistema de três centrais favorece um pouco o Julian [Weigl] e tudo isso tem contribuído par a melhoria individual e coletiva da equipa", acrescentou o treinador do Benfica.