Jorge Jesus: a igualdade pontual com o FC Porto e a "preocupação" da equipa

Treinador do Benfica diz que os jogadores ficaram "preocupados" após o golo do empate do Santa Clara.

Análise do jogo: "Primeira parte do Benfica muito boa, com qualidade, é um golo bonito, com algumas situações de jogo bonitas, o Santa Clara praticamente foi dominado, na segunda parte, a partir do momento em que o Gilberto saiu, a equipa quebrou defensivamente, começou a entrar muito jogo pelo nosso corredor direito. A equipa, quando sofreu golo, ficou preocupada, não estavam a jogar como quando começou, depois do golo, voltámos à normalidade, mas já não fomos uma equipa tão perigosa em termos de ganhar as zonas de finalização. Dominámos, mas não criámos grandes oportunidades. O Santa Clara acabou por fazer o golo, defendeu-se bem, tentou ganhar o ponto. Perdemos dois pontos num campo difícil, com uma equipa que se bate bem, mas tínhamos todas as chances de sair com uma vitória. Não demos continuidade aos primeiros 45 minutos."

Substituições na segunda parte: "Tentámos mexer com algumas limitações, como é óbvio, tentámos dar mais criatividade ofensiva à equipa, mais poder na zona ofensiva, com o Ferreyra e o Darwin na frente, mas não conseguimos ganhar com tanta facilidade os corredores para que esses dois jogadores pudessem ser assistidos, o Santa Clara teve mérito e fechou-se bem. A entrada do Ferreyra, do Pizzi e do Chiquinho foi uma tentativa de mexer nas características dos jogadores e do jogo. O jogo não nos permitiu criar oportunidades."

Igualdade pontual com o FC Porto: "Estamos ali colados no segundo lugar, o Benfica e o FC Porto... Estamos na 12.ª jornada, portanto há muito campeonato, estamos no primeiro terço do campeonato, espero poder recuperar o plantel todo, com alguns problemas da covid-19, tudo isso tem influência no plantel, mas nada a ver com o jogo de hoje. Poderíamos e deveríamos ter ganho este jogo."