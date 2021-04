Jorge Jesus: "A equipa pôs-se a jeito. Vamos falar durante a semana"

Treinador do Benfica após o triunfo sobre o Marítimo, por 1-0, no Estádio da Luz.

Análise: "Aquilo que era mais importante era ganhar e isso foi conseguido. Também foi importante voltar a não sofrer golos. A equipa durante 95 minutos pôs-se a jeito. Teve várias hipóteses de fazer o 2-0. Dois avançados contra o guarda-redes, não podemos falhar estas bolas. Tenho de falar com a equipa. É verdade que ao longo do jogo, por estar 1-0, o Marítimo acreditou que podia empatar, teve algumas chances para isso, houve uma grande defesa do Helton. Nos últimos 10 minutos [o resultado] pôs a equipa um pouco intranquila. Podes perder oportunidades de golos, mas não podes perder oportunidades três vezes, dois avançados em frente ao guarda-redes. Vai ser um dos momentos que vamos falar durante a semana."

Elogios à equipa: "Parabéns à equipa, ganhou, criou, podia sair daqui com um resultado muito mais brilhante, mas estivemos com a corda na garganta. O objetivo foi atingido. Aliás, dois objetivos, a vitória e não sofrer golos. Mais um jogo sem sofrer golos foi muito bom."

Dois centrais: "Hoje achei que não havia motivos táticos para jogar com três jogadores atrás, era mais importante meter um jogador com características ofensivas, sabia que Marítimo vinha com cinco jogadores atrás. Não justificava. Agora no fim foi na tentativa de fechar mais a baliza, o Adel estava a ficar com mais dificuldades. A entrada do Chiquinho e do Jan [Vertonghen] a equipa ficou mais estabilizada. O treinador tem de saber jogar com o jogo. Nem sempre as coisas são iguais."