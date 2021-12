Jorge Jesus: "A diferença foi quem teve a oportunidade e fez golo e quem teve e não fez"

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após a derrota na receção ao Sporting (3-1), em jogo a contar pela 13.ª jornada da Liga Bwin.

Análise do jogo: "Foram duas partes distintas. A primeira parte, o Benfica foi uma equipa que não conseguiu criar vantagens ofensivas. Nos nossos três avançados tiveram poucas bolas e não fomos a equipa que costumamos ser ofensivamente. Na segunda, curiosamente, criámos mais oportunidades de golos. Estivemos várias vezes próximos de fazer o 1-1, com o João Mário, o Rafa... E na segunda parte foi um pouco isso, a diferença foi quem teve a oportunidade e fez golo e quem teve e não fez. Duas partes distintas. A primeira, com o Sporting defensivamente sem deixar-nos criar chances, mas na segunda o Benfica criou três, quatro oportunidades e não fez. O Sporting esteve bem nos contragolpes e está aqui a diferença no resultado de 3-1."

Mudanças no intervalo: "Tínhamos que mexer. Estávamos a perder. Mexer em função de como estava o jogo. Isso que fiz na segunda parte. Os avançados do Benfica tiveram mais a bola, foram mais perigosos a criar oportunidades. Criámos três, quatro chances de fazer golo e isso como é óbvio derivado às mudanças."

Méritos: "O Sporting com a vantagem tentou ser uma equipa mais controlada, a controlar mais o resultado que tinha. Mas pronto, voltamos à mesma tecla: a diferença foi quem fez os golos. Na segunda parte poderíamos ter conseguido outro resultado e não 3-1. O Sporting tem mérito na forma como sempre saiu, teve oportunidades e fez os golos."