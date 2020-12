Jonas sobre Darwin: "Daqui a dois, três anos vai ser um atacante de nível mundial"

Entrevistado pela BTV antes do Benfica-Paços de Ferreira, Jonas analisou vários dos jogadores do atual plantel encarnado

O Benfica com Jorge Jesus: "Acompanho, sobretudo no fim de semana, com a família, na semana é mais complicado, sobretudo nos jogos da Liga Europa. Mas acompanho pelo telemóvel. Sabem o quanto o Benfica é importante para mim.

Os golos de Pizzi: "Já vem de tempo atrás, o Pizzi sempre foi um jogador que chega ao golo, está próximo [da área]. Os treinadores que trabalhavam com ele sempre cobravam isso porque sabiam que tinha essa qualidade. Se não foi o, foi um dos que tive uma sintonia muito boa. É um jogador diferente, sem dúvida, vem demonstrando isso e torço por ele."

Taarabt volta à equipa: "É um jogador diferente, é difícil encontrar jogadores da qualidade dele, fico feliz pela segunda oportunidade que lhe deram. Está a aproveitar, tem uma cabeça boa, agora está a mostrar sua qualidade, num clube espetacular.

Sobre Darwin: "O Benfica fez muito bem em tê-lo contratado. É um sul-americano, tem uma garra tremenda, tem força, técnica e frieza para finalizar. Vai crescer e evoluir muito, principalmente nas mãos de Jorge Jesus. Daqui a dois, três anos vai ser, quem sabe, um atacante de nível mundial.

Sobre Everton: "É um jovem com muito talento e qualidade, o Benfica fez bem em contratá-lo. Mas a adaptação leva tempo, é normal. Nas mãos de Jorge Jesus vai evoluir muito e jogar muito mais do que fez no Grémio. E os jogadores experientes do Benfica vão ajudá-lo a curto prazo a melhorar.

Peladinhas com amigos: "Antes da pandemia sim, durante quase nada. Entretanto voltei a jogar, mas as dores continuam no corpo. Depois disto passar depois volto a jogar"