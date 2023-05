Jonas recorda Marquês de Pombal: "São momentos que nos fazem ver que o sacrifício..."

Jonas, antigo avançado das águias, mostrou esperança em que o Benfica se sagre campeão já este domingo, precisando para isso de vencer em Alvalade, diante do Sporting.

Jonas, antigo avançado que representou o Benfica entre 2014 e 2019, admitiu esta quinta-feira que será uma ocasião "especial" caso os encarnados se sagrem campeões nacionais em Alvalade, no domingo, precisando para isso de vencer o Sporting e que o FC Porto não perca no dia anterior, em Famalicão.

Com elogios para a "frieza" de Gonçalo Ramos na cara do golo, Jonas revelou ao programa "Bola Branca", da rádio Renascença, que mesmo que o Benfica conquiste o campeonato, não irá festejar no Marquês de Pombal.

"Gostaria muito, mas infelizmente não vou estar. É um momento único. Só quem passa por lá sabe o que é festejar um título do Benfica no Marquês de Pombal: aquela praça pintada de vermelho e branco, a celebração, as músicas... São momentos únicos, que nos fazem ver que o sacrifício que se faz durante uma época é recompensado", referiu.

O Benfica visita o Sporting no domingo (20h30), num dérbi relativo à 33.ª e penúltima jornada da Liga Bwin em que poderá selar a conquista do título, precisando para isso de vencer ou que o FC Porto perca na visita ao Famalicão, no sábado, à mesma hora.