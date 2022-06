Jonas: "Querem esclarecimentos sobre os meus contratos com o Benfica"

Jonas, entrevistado pela BTV, abordou o episódio de ter sido detido no aeroporto de Lisboa. O antigo jogador do Benfica é um dos arguidos da operação Fora de Jogo no âmbito do qual está sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.

O episódio no aeroporto: "Saíram muitas coisas, é normal. Cheguei na terça-feira, eu e a minha esposa, e quando cheguei ao aeroporto de Lisboa pediram-me para aguardar, falaram comigo para terem algumas atualizações dos meus dados, endereço no Brasil, número de telefone, porque tinham os meus dados antigos de quando eu morava aqui, quando jogava no Benfica. O pessoal foi todo muito atencioso comigo e até fizeram algumas brincadeiras porque um era do Sporting."

Esclarecimentos: "Na terça-feira à noite estava a jantar com uma família amiga e o pessoal está a enviar-me mensagens a perguntar se estava preso e eu respondi que não, que estava a jantar. A respeito das Finanças, querem alguns esclarecimentos sobre os meus contratos no Benfica e eu estou aberto a isso, podem contar comigo para todas as informações."

A imagem: "Entrei tranquilamente no país e vou sair tranquilamente daqui a dois dias. Não me preocupa, durante a minha carreira nunca tive problemas nesse sentido. O meu irmão é advogado e sempre fez os meus contratos. Sabemos que é importante fazer os contratos dentro da lei e em todos clubes por onde passei o fiz. Espero que não afete a minha imagem. Nos cinco anos que estive aqui nunca dei problemas, fui profissional, simples, tratei todas as pessoas bem. Quero preservar a minha imagem junto dos benfiquistas e do povo português."