Jonas elogia Jorge Jesus e explica insucesso de Gabigol no Benfica

Jonas foi treinador por Jorge Jesus no Benfica e teceu rasgados elogios ao treinador, que agora orienta Gabigol no Famengo.

Jonas cruzou-se com Jorge Jesus no Benfica e o treinador português deixou boas memórias ao avançado, que já pendurou as botas. Na opinião do brasileiro, o técnico do Flamengo é "rei" em Portugal. Gabigol, avançado que passou pela Luz e agora brilha no Mengão, também foi tema de conversa.

"Jorge Jesus é um treinador por quem tenho muito carinho. Trabalhei com ele no Benfica, é gente boa. Ele cobra muito... quanto mais ganha, mais cobra. E quando perdíamos, o que era difícil acontecer com ele, ficava mais tranquilo. Aprendi muito com ele. Em Portugal é rei, todos gostam dele, é idolatrado", referiu em entrevista ao programa "Donos da Bola".

Gabriel Barbosa é que não conseguiu ser feliz na curta passagem pelos encarnados e Jonas diz que a culpa não foi das "saídas à noite", mas da "falta de paciência" do artilheiro.

"Ele não deu no Benfica, mas não foi pelas saídas à noite. Saiu uma vez. Mais do que tudo, o Gabigol não teve paciência para esperar pela oportunidade dele. Quando chegou nós vínhamos de três anos muito bons. Além disso, no Benfica jogava como extremo e ele é um nove puro. Hoje é o melhor avançado brasileiro, forte, rápido e frio em frente à baliza", explicou Jonas.