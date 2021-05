Jonas e uma final da Taça de Portugal: "Passar no meio dos adeptos, muita gente a empurrar e a dar parabéns"

Jonas recordou à Sport TV a final da Taça de Portugal de 2017, a última ganha pelo Benfica, na final frente ao Vitória de Guimarães (2-1)

Memórias: "Tenho uma memória muito bonita dessa final porque foi a primeira em que participei. Todos sabemos a importância dessa Taça, o jogo no Jamor e a atmosfera durante a semana. Só ganhei uma e gostaria de ter vencido mais, mas essa ficou na minha memória. Foi um jogo muito difícil, a primeira parte terminou 0-0, mas acabámos por vencer por 2-1, com golos do Raúl Jiménez e do Salvio. Ainda sofremos um golo de bola parada perto do fim e todos ficámos apreensivos, já vínhamos de uma semana muito boa em que conquistámos o campeonato e terminámos a época com a dobradinha. Foi muito gratificante para mim."

No meio dos adeptos: "Passar no meio dos adeptos, muita gente a empurrar e a dar parabéns. Também me marcou muito a semana antes, com muitos jogadores e dirigentes que já tinham vencido uma final a passarem-nos a ideia da importância da Taça, de um jogo bonito em que as famílias se reuniam desde cedo. Já tínhamos sido campeões e seria normal relaxar nessa semana, mas percebemos que era um jogo muito importante, até pela dobradinha, e demonstrámos isso em campo."

137 golos pelo Benfica, 11 foram na taça e 3 na estreia pelo Benfica: "Estreia contra o Covilhã na Taça, foi um jogo marcante para mim. Na altura, foram lançados alguns jogadores que não estavam a jogar tanto e eu tinha acabado de chegar. Para ter minutos, fui lançado de início. Num jogo destes para quem chega de novo a um clube e faz logo três golos, a confiança aumenta. Por isso, foi um jogo muito importante para mim."

O Benfica chega bem forte: "Tenho a certeza que este jogo será um grande espetáculo. O Benfica chega aqui bem forte, nos últimos jogos percebe-se isso e tenho a certeza que fará uma boa prestação nesse jogo. Torço para que vença o jogo e levante mais um troféu. Torcemos para que ganhe todos os jogos, mas sabemos que não é fácil. Aqui em casa somos todos benfiquistas e vencendo vamos ficar todos felizes."