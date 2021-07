John Textor garante: "Não vou a lado nenhum, só não é a altura certa"

Frisando que esteve "30 minutos" com Luís Filipe Vieira e tendo uma ideia deste como um "grande líder", o investidor norte-americano aponta, com a SAD em Nova Iorque, a 70 euros por ação.

O Benfica já considerou "inoportuna" a entrada de John Textor na SAD, fruto do acordo com José António dos Santos, com o qual acertou a compra de 25% do capital da sociedade, sinalizada com um milhão de euros, mas o investidor norte-americano garante manter o interesse. "Quando é amor à primeira vista não se desiste à primeira. Não vou a lado nenhum, só não é a altura certa. Vamos ver o que acontece com a Direção", disse, em entrevista à TVI, recusando investir noutros emblemas. "Abordado por outros? Um intermediário não é necessariamente um representante", revelou, frisando: "Não falei nem tive reuniões e não tenciono falar com outros clubes."

Sobre o desconhecimento em relação ao processo revelado pela atual Direção, Textor, que esteve em Lisboa, atirou: "Acho muito surpreendente que a administração não esteja a par das negociações. Se o dizem, tenho de aceitar a sua versão. Mas colocaram-me um pin no casaco, visitei o estádio, passei pela BTV, conheci funcionários do clube... Quando podia presumir que era escondido ou um segredo? Acho difícil o presidente não ter alertado a administração e as pessoas da sua confiança."

Reforçando que esteve "30 minutos" com Vieira, deixou a sua visão sobre o ex-dirigente. "O que soube dele é que era um grande líder de um grande clube há muito, muito tempo. Há muitas questões para esclarecer e todos têm direito à sua defesa", referiu, desvalorizando a investigação em torno de Vieira: "Sei que este clube é mais forte do que uma pessoa. O Mundo nem repara se os sócios elegerem um novo líder, a equipa entra em campo e a vida segue."

Esclarecendo que o contrato com o "rei dos frangos" tem "90 dias para fechar negócio [até 15 de setembro] mais 45 adicionais", Textor aponta alto para a SAD. "Em Portugal vale talvez 80 milhões [n.d.r.: 101,9 M€]. O meu contrato é de 8,70 euros por ação, se a empresa for cotada na Bolsa de Nova Iorque será valorizada claramente entre 1,7 a 2 mil milhões de dólares, são cerca de 70 euros por ação."